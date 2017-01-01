Українські біатлоністи не змогли поборотися за медалі мас-старту на етапі КС

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Кращий з наших Сергій Семенов фінішував на 18-му місці.

В Антхольці (Італія) завершилася гонка мас-старт етапу Кубка світу з біатлону серед чоловіків, в якій три українські біатлоністи не змогли поборотися за нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

У 30-ці найсильніших біатлоністів світу були представлені сьогодні Сергій Семенов, Дмитро Підручний та Володимир Семаков. Найкращий результат за підсумками гонки продемонстрував Семенов, який з двома помахами на вогневих рубежах фінішував 18-м - 1 хвилина 57,3 секунди відставання від переможця.

А ось найяскравіше проявив себе Дмитро Підручний, який після другого вогневого рубежу лідирував в гонці, але на 3-му рубежі тричі промахнувся і випав з когорти лідерів. Підсумковий результат - 22-е місце і 2 хвилини 37,4 секунди відставання. На 25-му місці фінішував Володимир Семаков - 3 промахи, 2 хвилини 52,2 сек. відставання.

Переможцем гонки став норвежець Йоханес Бе - 0 промахів, 37 хвилин, 04,3 секунди. На 3,7 секунди від нього відстав француз Квентін Філлон Майє (1 промах), на 21,7 секунди - росіянин Антон Шипулін (1).







Джерело: УНІАН