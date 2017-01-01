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    Українські боксери Харламов та Пісоцький впевнено перемогли лідерів збірної Росії

    • Сьогодні, 15:10
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    Бої відбулися на міжнародному турнірі найвищої категорії «Странджа-2017»

    Збірна України надзвичайно впевнено розпочала виступи на міжнародному боксерському турнірі найвищої категорії «Странджа-2017» у Болгарії, повідомляє прес-служба Федерації боксу України. В рамках стартового кола змагань лідери збірної України впевнено перемогли перших номерів збірної Росії. У вазі до 69 кг Денис Пісоцький переміг Сергія Собілінського (Росія), а Валерій Харламов переміг учасника Олімпійських ігор 2016 року росіянина Петра Хамукова.   

    Окрім того в рамках першого кола змагань перемоги здобули Мгер Оганісян (вагова категорія 64 кг) над китайським боксером Чанг Вангом, та Володимир Скрипка (вагова категорія 81 кг), який виграв у вірменського боксера Арсена Хайрапетяна.

    Турнір у Софії відбувається з 21 по 26 лютого. 

    бокс
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