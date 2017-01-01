Українські боксери вибороли дві нагороди на турнірі в Естонії
- Вчора, 23:56
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Змагання в столиці Естонії відбувалися з 22 по 27 березняВ Таллінні (Естонія) завершився Міжнародний боксерський турнір "54-th Olympic Golden Gloves Tournament\1-st Kalev Box Open 2017", участь в якому приймали й боксери збірної України.
За результатами цьогорічного розіграшу змагань в активі "синьо-жовтої" команди дві нагороди. "Золото" здобув Майк Стиценко, а срібну нагороду змагань виграв Олександр Узун.
Примітно, що Стиценко був також нагороджений кубком найкращого боксера турніру.
Додамо також, змагання в столиці Естонії відбувалися з 22 по 27 березня.
Джерело: УНН