Українські боксери вибороли дві нагороди на турнірі в Естонії

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Змагання в столиці Естонії відбувалися з 22 по 27 березня

В Таллінні (Естонія) завершився Міжнародний боксерський турнір "54-th Olympic Golden Gloves Tournament\1-st Kalev Box Open 2017", участь в якому приймали й боксери збірної України.

За результатами цьогорічного розіграшу змагань в активі "синьо-жовтої" команди дві нагороди. "Золото" здобув Майк Стиценко, а срібну нагороду змагань виграв Олександр Узун.

Примітно, що Стиценко був також нагороджений кубком найкращого боксера турніру.

Додамо також, змагання в столиці Естонії відбувалися з 22 по 27 березня.

Джерело: УНН