  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські дзюдоїсти виграли друге «золото» на румунському етапі Кубка Європи

    • Сьогодні, 23:22
    • Розсилка

    Українка Галина Тарасова стала переможницею чергового етапу відкритого Кубка Європи з дзюдо, який у неділю завершився в Бухаресті

    У другий день турніру в Руминії Тарасова виграла золоту медаль у ваговій категорії понад 78 кг, перемігши у фіналі свою співвітчизницю Василину Кириченко, якій дісталося срібло.

    Бронзовими призерами стали українці Анастасія Сапсай (понад 78 кг), Андрій Колесник (понад 100 кг) і Антон Савицький (100 кг)

    В перший день турніру  «золото» у ваговій категорії до 66 кг завоював Геворг Хачатрян з Дніпра.

    Збірна України посіла друге місце в загальнокомандному заліку серед 29 країн, пропустивши вперед лише дзюдоїстів Франції, на рахунку яких 4 «золота», 2 «срібла» і 3 «бронзи».

    «золото»

    Джерело: Укрінформ

    спорт дзюдо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ