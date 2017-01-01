Українські дзюдоїсти виграли друге «золото» на румунському етапі Кубка Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українка Галина Тарасова стала переможницею чергового етапу відкритого Кубка Європи з дзюдо, який у неділю завершився в Бухаресті

У другий день турніру в Руминії Тарасова виграла золоту медаль у ваговій категорії понад 78 кг, перемігши у фіналі свою співвітчизницю Василину Кириченко, якій дісталося срібло.

Бронзовими призерами стали українці Анастасія Сапсай (понад 78 кг), Андрій Колесник (понад 100 кг) і Антон Савицький (100 кг)

В перший день турніру «золото» у ваговій категорії до 66 кг завоював Геворг Хачатрян з Дніпра.

Збірна України посіла друге місце в загальнокомандному заліку серед 29 країн, пропустивши вперед лише дзюдоїстів Франції, на рахунку яких 4 «золота», 2 «срібла» і 3 «бронзи».

«золото»

Джерело: Укрінформ