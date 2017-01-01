Українські гімнастки - другі на Кубку світу в Софії

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У групових вправах підопічні Ірини Дерюгіної перевершили всіх крім господинь

Сьогодні, 6 травня, на етапі Кубка світу в Софії завершилося багатоборство, що є кваліфікацією до фіналів в окремих видах.

Українські групповічкі, які йшли на другій позиції після вчорашнього дня, успішно впоралися з вправою з 3 м'ячами і 2 скакалками (18,000) і з сумою балів 36,050 зайняли в багатоборстві 2-е місце!

На першому місці - господині турніру, збірна Болгарії (36,550), третьою стала команда Білорусі (31,750).

Крім того, наші грації пройшли в фінал з м'ячами і скакалками з 2-м кваліфікаційним результатом.

Вікторія Мазур і Єва Мелещук, що представляють Україну в індивідуальній першості, сьогодні виступали з булавами і стрічкою.

Вікторія Мазур чудово впоралася з вправою з булавами (16,700), що забезпечило їй місце в фіналі з цим предметом. У стрічці гімнастка допустила ряд недоліків (15,200) і в підсумку з сумою балів 64,600 зайняла 11-е місце в багатоборстві.



Єва Мелещук виступила набагато впевненіше, ніж в перший день, отримавши 15,200 за вправу з булавами і 15,050 - за вправу зі стрічкою. З сумою балів 56,100 грація зайняла 27-е місце в багатоборстві, піднявшись після першого дня на 9 позицій вище.

Завтра в Софії пройдуть фінали в окремих видах. Наші груповічкі виступлять в обох фіналах, Вікторія Мазур - в фіналі з булавами.

Джерело: Федерація гімнастики України