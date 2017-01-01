Українські гімнастки тріумфували на змаганнях у Хорватії

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Обидві гімнастки вихованки Вікторії й Ганни Бессонових

На міжнародному турнірі “Leda Cup 2017”, що проходив з 24-го по 27-е березня у Загребі, представниці художньої гімнастики України відзначилися тріумфальними виступами.

Участь у змаганнях взяли дві українські гімнастки 2004 року народження, вихованки Вікторії й Ганни Бессонових — Вікторія Денисенко та Лоліта Ятченко.

Денисенко стала найкращою у багатоборстві, а також у вправах з обручем (15,200) і м’ячем (14,800).

Натомість Ятченко зайняла друге місце у багатоборстві, стала кращою у вправі з булавами та завоювала “бронзу” у вправі з обручем.

Джерело: Федерація гімнастики України