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    Українські гімнастки тріумфували на змаганнях у Хорватії

    • Сьогодні, 18:52
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    Обидві гімнастки вихованки Вікторії й Ганни Бессонових

    На міжнародному турнірі “Leda Cup 2017”, що проходив з 24-го по 27-е березня у Загребі, представниці художньої гімнастики України відзначилися тріумфальними виступами.

    Участь у змаганнях взяли дві українські гімнастки 2004 року народження, вихованки Вікторії й Ганни Бессонових — Вікторія Денисенко та Лоліта Ятченко.

    Денисенко стала найкращою у багатоборстві, а також у вправах з обручем (15,200) і м’ячем (14,800).

    Натомість Ятченко зайняла друге місце у багатоборстві, стала кращою у вправі з булавами та завоювала “бронзу” у вправі з обручем.

    Джерело: Федерація гімнастики України

    художня гімнастика
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