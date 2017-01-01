Українські гімнастки завоювали срібло на World Challenge Cup в Іспанії

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Ірина Дерюгіна подала протест на суддівські оцінки

Збірна України з художньої гімнастики - Євгенія Гомон, Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Валерія Ханіна, Діана Міжеріцкая і Дарина Кобець - завоювали срібло в групових вправах на етапі World Challenge Cup в іспанській Гвадалахарі.

У багатоборстві головний тренер команди Ірина Дерюгіна була змушена подати протест на оцінку суддів, які поставили українським гімнасткам лише 17.350 за вправe з трьома м'ячами і двома скакалками. Таке суддівство також викликало обурення з боку уболівальників. У підсумку судді змінили оцінку, піднявши її до 18.050. Ще 18.300 українки заробили днем раніше, коли посіли друге місце у вправі з п'ятьма обручами. Загальна оцінка - 36.350 - дозволила збірній України посісти друге місце за підсумками багатоборства. Бронза у Білорусі (36.300), золото у Росії (36.550).

4 червня українки виступлять в обох фіналах групових вправ.

В особистому розряді Вікторія Мазур зайняла 11 місце в багатоборстві, а також і пробилася до фіналу вправ з булавами, де отримала третю оцінку в кваліфікації - 17.700.

Катерина Луценко в багатоборстві стала 20-й і не пробилася ні в один з фіналів окремих видів.

Джерело: Федерація гімнастики України