Українські грації здобули дві медалі у фіналах Гран-прі у Франції

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Вікторія Мазур стала другою у вправах з м'ячем, груповічкі взяли ще одну бронзу

Вчора, 26 березня, у французькому місті Тьє завершилися фінали в окремих видах на третьому в цьому році етапі Гран-Прі.

Першу медаль для України принесла Вікторія Мазур, завоювавши срібло у фіналі з м'ячем. Слід зазначити, що отримана Вікторією оцінка 18,650 - найкраща в її кар'єрі.

ᅠ - Фінал з м'ячем.

1. Діна Аверіна (RUS) - 18,900

2. Вікторія Мазур (UKR) 18,650

3. Юлія Бравікова (RUS) - 17,550





Вікторія чисто виступила в фіналі з обручем, отримавши 17,450 і зайнявши 5-е місце, проте в фіналі з булавами допустила ряд помилок і залишилася лише 8-ий (14,500).



ᅠ - Фінал з обручем.

1. Діна Аверіна (RUS) - 19,350

2. Юлія Бравікова (RUS) - 19,150

3. Ксенія Мустафаєва (FRA) - 18,300

4. Катерина Галкіна (BLR) - 17,650

5. Вікторія Мазур (UKR) - 17,450



- Фінал з булавами.

1. Діна Аверіна (RUS) - 19,400

2. Юлія Бравікова (RUS) - 18,300

3. Аліна Горносько (BLR) - 18,200

...

8. Вікторія Мазур (UKR) - 14,500



Збірна команда в групових вправах, яка допустила декілька помилок у вправі з 5 обручами, стала в цьому виді лише 4-ої, однак чисте виступ з м'ячами і скакалками принесло дівчатам бронзову медаль змагань (17,700).



ᅠ - Фінал з 5 обручами.

1. Азербайджан 18,600

2. Італія 18,550

3. США 16,350

4. Україна (UKR) 16,150



- Фінал з 3 м'ячами / 2 скакалками.

1. Азербайджан 18,650

2. Італія 17,900

3. Україна (UKR) 17,700





Крім того, українки посіли перше місце за сумою результатів за індивідуальну і групову програму і отримали пам'ятний кубок з рук мера міста Тьє.

Всього в скарбничці збірної України з цього старту одне срібло та 2 бронзові медалі.





Джерело: Федерація гімнастики України