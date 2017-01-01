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    Українські грації здобули дві медалі у фіналах Гран-прі у Франції

    • Сьогодні, 10:51
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    Вікторія Мазур стала другою у вправах з м'ячем, груповічкі взяли ще одну бронзу

    Вчора, 26 березня, у французькому місті Тьє завершилися фінали в окремих видах на третьому в цьому році етапі Гран-Прі.

    Першу медаль для України принесла Вікторія Мазур, завоювавши срібло у фіналі з м'ячем. Слід зазначити, що отримана Вікторією оцінка 18,650 - найкраща в її кар'єрі.

    ᅠ - Фінал з м'ячем.
    1. Діна Аверіна (RUS) - 18,900
    2. Вікторія Мазур (UKR) 18,650
    3. Юлія Бравікова (RUS) - 17,550


    Вікторія чисто виступила в фіналі з обручем, отримавши 17,450 і зайнявши 5-е місце, проте в фіналі з булавами допустила ряд помилок і залишилася лише 8-ий (14,500).

    - Фінал з обручем.
    1. Діна Аверіна (RUS) - 19,350
    2. Юлія Бравікова (RUS) - 19,150
    3. Ксенія Мустафаєва (FRA) - 18,300
    4. Катерина Галкіна (BLR) - 17,650
    5. Вікторія Мазур (UKR) - 17,450

    - Фінал з булавами.
    1. Діна Аверіна (RUS) - 19,400
    2. Юлія Бравікова (RUS) - 18,300
    3. Аліна Горносько (BLR) - 18,200
    ...
    8. Вікторія Мазур (UKR) - 14,500

    Збірна команда в групових вправах, яка допустила декілька помилок у вправі з 5 обручами, стала в цьому виді лише 4-ої, однак чисте виступ з м'ячами і скакалками принесло дівчатам бронзову медаль змагань (17,700).

    - Фінал з 5 обручами.
    1. Азербайджан 18,600
    2. Італія 18,550
    3. США 16,350
    4. Україна (UKR) 16,150

     - Фінал з 3 м'ячами / 2 скакалками.
    1. Азербайджан 18,650
    2. Італія 17,900
    3. Україна (UKR) 17,700



    Крім того, українки посіли перше місце за сумою результатів за індивідуальну і групову програму і отримали пам'ятний кубок з рук мера міста Тьє.

    Всього в скарбничці збірної України з цього старту одне срібло та 2 бронзові медалі.

    Джерело: Федерація гімнастики України

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