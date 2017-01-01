Українські грації здобули дві медалі у фіналах Гран-прі у Франції
- Сьогодні, 10:51
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Розсилка
Вікторія Мазур стала другою у вправах з м'ячем, груповічкі взяли ще одну бронзуВчора, 26 березня, у французькому місті Тьє завершилися фінали в окремих видах на третьому в цьому році етапі Гран-Прі.
Першу медаль для України принесла Вікторія Мазур, завоювавши срібло у фіналі з м'ячем. Слід зазначити, що отримана Вікторією оцінка 18,650 - найкраща в її кар'єрі.
ᅠ - Фінал з м'ячем.
1. Діна Аверіна (RUS) - 18,900
2. Вікторія Мазур (UKR) 18,650
3. Юлія Бравікова (RUS) - 17,550
Вікторія чисто виступила в фіналі з обручем, отримавши 17,450 і зайнявши 5-е місце, проте в фіналі з булавами допустила ряд помилок і залишилася лише 8-ий (14,500).
ᅠ - Фінал з обручем.
1. Діна Аверіна (RUS) - 19,350
2. Юлія Бравікова (RUS) - 19,150
3. Ксенія Мустафаєва (FRA) - 18,300
4. Катерина Галкіна (BLR) - 17,650
5. Вікторія Мазур (UKR) - 17,450
- Фінал з булавами.
1. Діна Аверіна (RUS) - 19,400
2. Юлія Бравікова (RUS) - 18,300
3. Аліна Горносько (BLR) - 18,200
...
8. Вікторія Мазур (UKR) - 14,500
Збірна команда в групових вправах, яка допустила декілька помилок у вправі з 5 обручами, стала в цьому виді лише 4-ої, однак чисте виступ з м'ячами і скакалками принесло дівчатам бронзову медаль змагань (17,700).
ᅠ - Фінал з 5 обручами.
1. Азербайджан 18,600
2. Італія 18,550
3. США 16,350
4. Україна (UKR) 16,150
- Фінал з 3 м'ячами / 2 скакалками.
1. Азербайджан 18,650
2. Італія 17,900
3. Україна (UKR) 17,700
Крім того, українки посіли перше місце за сумою результатів за індивідуальну і групову програму і отримали пам'ятний кубок з рук мера міста Тьє.
Всього в скарбничці збірної України з цього старту одне срібло та 2 бронзові медалі.
Джерело: Федерація гімнастики України