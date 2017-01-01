Українські параолімпійці вибороли перше загальнокомандне місце на етапі Кубка світу

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Загалом у нашої команди 34 високі нагороди

У місті Пхьончхан завершились змагання етапу Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед параолімпійців, на яких тріумфальним виступом відзначилася збірна України.

«У прикінцевий день змагань етапу Кубка світу українським параолімпійцям вдалося поставити яскраву крапку, виборовши у біатлоні, середня дистанція, одну золоту, дві срібні та три бронзові медалі. І знову ж таки один із подіумів Кубка світу вкотре став українським», – ідеться у повідомленні Національного комітету спорту інвалідів України.

Зазначається, що за всі дні змагань Кубка світу – чотири п’єдестали були у виконанні українських параолімпійців.

Примітно, що загалом у нашої команди 34 високі нагороди, серед яких дев'ять золотих, 11 срібних та 14 бронзових медалей і перше загальнокомандне місце у світі. У найближчих переслідувачів, американців, у сумі 13 нагород.

Додамо також, даний етап Кубка світу тривав з 10 по 15 березня на майбутніх (2018 року) олімпійських та паралімпійських спортивних аренах Південної Кореї.

Джерело: УНН