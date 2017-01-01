Українські та хорватські футбольні фанати домовилися про ненапад

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Українські ультрас повідомили про домовленість із хорватськими фанатами про ненапад на матчі відбору до ЧС-2018 Хорватія – Україна

«Наразі досягнуто попередньої домовленості з фанатами хорватських клубів про ненапад на цьому виїзному матчі. Ініціатива виходила з нашого боку, і хорватські фанати її підтримали».

«Війна на Балканах у 90-х і події останніх років в Україні дуже схожі. Саме тому кількість добровольців з Хорватії, які зараз воюють на сході України, – одна з найбільших з усіх європейських країн. Нам нічого ділити з хорватами. Під час матчу наших збірних, який відбудеться в Україні, ми зробимо все, що від нас залежить, щоб перебування фанатів з Хорватії у нас у гостях минуло у позитивній атмосфері і без інцидентів».

Нагадаємо, після чотирьох турів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України перебуває на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від Хорватії на два очки.

Наступний поєдинок у рамках відбору на чемпіонат світу збірна України проведе 24 березня проти Хорватії.

Джерело: sportarena.com