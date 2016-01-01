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    Український боксер битиметься за пояс WBC Silver

    • Сьогодні, 15:11
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    14 січня Євген Хитров зустрінеться з американцем Імманувелем Алімою

    28-річний український боксер середньої ваги Євген Хитров(14-0, 12 КО) почне 2017 рік участю в масштабному боксерському шоу 14 січня в Брукліні (США), головною подією якого стане об'єднавчий поєдинок у суперсередній категорії між Джеймсом Дігейлом і Баду Джеком.

    На Хитрова чекає 10-раундовий бій за вакантний пояс WBC Silver проти небитого американця Імманувеля Аліма (16-0-1, 9 КО).

    Джерело: segodnya.ua

    бокс Євген Хитров
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