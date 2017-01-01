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    Український боксер Дерев'янченко не вірить у перемогу Кличка

    • Сьогодні, 13:51
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    Але вболівати Сергій буде за свого співвітчизника

    Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко(10-0, 8 КО) поділився думками щодо бою Джошуа – Кличко.

    «При всій повазі до Кличка, я вважаю, що його час у боксі закінчився, і настав час нової генерації. На жаль, в останньому бою Володимир виглядав не дуже переконливо, чого не скажеш про Джошуа, який перебуває на піку своєї кар'єри. Незважаючи ні на що, я вболіватиму за Кличка і сподіваюся побачити його в ринзі ще не один раз. Але 29 квітня, думаю, виграє все-таки Джошуа», – наводить слова українця vRINGe.com.

    Джерело: 24boxing.com.ua

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