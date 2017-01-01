Український боксер Дерев'янченко не вірить у перемогу Кличка

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Але вболівати Сергій буде за свого співвітчизника

Український середньоваговик(10-0, 8 КО) поділився думками щодо бою Джошуа – Кличко.

«При всій повазі до Кличка, я вважаю, що його час у боксі закінчився, і настав час нової генерації. На жаль, в останньому бою Володимир виглядав не дуже переконливо, чого не скажеш про Джошуа, який перебуває на піку своєї кар'єри. Незважаючи ні на що, я вболіватиму за Кличка і сподіваюся побачити його в ринзі ще не один раз. Але 29 квітня, думаю, виграє все-таки Джошуа», – наводить слова українця vRINGe.com.

Джерело: 24boxing.com.ua