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    Український боксер Глазков повернеться на ринг наприкінці літа

    • Сьогодні, 14:22
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    В'ячеслав продовжує відновлюватися після травми коліна

    Відомий американський промоутер Кеті Дува, що представляє інтереси В'ячеслава Глазкова(21-1-1, 13 КО), заявила, що український боєць, який не виходив в ринг більше року, планує повернутися у великий бокс наприкінці літа.

    Про це Дува розповіла  BoxingScene, пославшись на розмову з менеджером Глазкова. «Я спілкувалася з менеджером Глазкова, і Егіс Клімас сказав мені, що В'ячеслав планує своє повернення в кінці літа. Я сподіваюся, що так і буде, і бажаю йому швидкого одужання », - цитує Дуву видання.

    В останній раз Глазков бився в січні минулого року, поступившись в бою за титул чемпіона світу IBF американцеві Чарльзу Мартіну. Тоді Глазков отримав травму коліна, не тільки поступившись опонентові технічним нокаутом, але і опинившись поза великого боксу більш ніж на рік.

    Джерело: sport.ua
    бокс
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