Український боксер Глазков повернеться на ринг наприкінці літа

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В'ячеслав продовжує відновлюватися після травми коліна

Відомий американський промоутер Кеті Дува, що представляє інтереси(21-1-1, 13 КО), заявила, що український боєць, який не виходив в ринг більше року, планує повернутися у великий бокс наприкінці літа.

Про це Дува розповіла BoxingScene, пославшись на розмову з менеджером Глазкова. «Я спілкувалася з менеджером Глазкова, і Егіс Клімас сказав мені, що В'ячеслав планує своє повернення в кінці літа. Я сподіваюся, що так і буде, і бажаю йому швидкого одужання », - цитує Дуву видання.

В останній раз Глазков бився в січні минулого року, поступившись в бою за титул чемпіона світу IBF американцеві Чарльзу Мартіну. Тоді Глазков отримав травму коліна, не тільки поступившись опонентові технічним нокаутом, але і опинившись поза великого боксу більш ніж на рік.