Український боксер може провести бій з чемпіоном WBA-NABA і IBF North American

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Олександр Гвоздик може боксувати з Артуром Бетербієвим

Український напівважкотяж(12-0-0, 10 КО) свій 13 поєдинок на профі-рингу може провести проти 31-річного російського напівважкотяжа Артура Бетербієва (11-0, 11 КО). Про це заявив сам боксер в інтерв'ю журналістам, повідомляє фан-сторінка Гвоздика в VK.

«На даний момент IBF направила лист-запрошення наступному в рейтингу бійцю, американцеві кубинського походження Салливану Баррере. Це досвідчений і сильний боксер, який за свою професійну кар'єру виграв 18 боїв (13 нокаутів), зазнавши лише однієї поразки рішенням суддів від нинішнього чемпіона світу Андре Уорда. Американець повинен дати відповідь до 19 січня.

Незважаючи на думку мого промоутера Івона Мішеля в Twitter, що команда Саллівана Баррера знайде привід, щоб відмовитися від поєдинку зі мною, я сподіваюся, що вирішальне слово залишиться за самим боксером, і він прийме виклик.

У разі його відмови IBF направить запрошення наступному бійцю, українцю Олександру Гвоздику ».

Варто відзначити, що Бетербієв є чемпіоном WBA-NABA і IBF North American.

Джерело: xsport.ua