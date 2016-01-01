Український боксер у Китаї переміг колишнього суперника Усика
- Вчора, 22:14
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Розсилка
Поєдинок був зупинений через небезпечне розсічення в українського боксераУкраїнський боксер Ісмаїл Сіллах (25-3, 19 КО) в рейтинговому поєдинку, який відбувся у китайському місті Сужоу, здолав колишнього суперника Олександра Усика росіянина Андрія Князєва (14-5, 8 КО).
Поєдинок був зупинений через небезпечне розсічення у Сіллаха, тому його результат був визначений за суддівськими підрахунками на момент зупинки бою. Одноголосним технічним рішенням суддів – 88-83, 87-84 і 86-85 перемогу здобув Сіллах.
Джерело: segodnya.ua