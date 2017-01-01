Український дует потрапив до топ-15 на першому етапі ЧС з фігурного катання

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Після виконання короткого танцю фігуристи посіли 14-е місце.

Український танцювальний дуетуспішно стартував на чемпіонаті світу з фігурного катання,який відбувається на льоду “Хартвалл арени” у Гельсінкі (Фінляндія).

Після виконання короткого танцю фігуристи посіли 14-е місце. За техніку Назарова та Нікітін отримали від суддів 34,09 балів,за компоненти — 29,77. Загалом вони набрали 63,86 балів, перевершивши свій кращий результат за короткий танець.

“Саша та Максим сьогодні виправдали мої найкращі сподівання. Я просив їх показати справжній танець, щоб сподобатися публіці і вони це зробили у своєму стилі — лірично, з ніжністю, що було дуже співзвучно музиці. У цьому дуеті є щось особливе і я радий,що працюю з ним,” — сказав наставник українських спортсменів Ігор Шпільбанд.

Зауважимо, що на даний момент лідирують канадці Тесса Вертью та Скотт Мойр з рекордною сумою 82,43. На другому місці чемпіони світу французи Габріела Пападакіс/Гійом Сізерон — 76,89. Третіми йдуть американці Медісон Хаббл/Зак Донах’ю — 76,53.

Варто зазначити, що сьогодні танцюристи виступлять на планетарній першості з довільною програмою.

Джерело: УНН