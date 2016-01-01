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    Український гросмейстер переміг чемпіона світу з шахів

    • Вчора, 22:11
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    Василь Іванчук – кращий на чемпіонаті світу з шахів після двох днів, Ганна Музичук – лідер у жінок

    У другий день чемпіонату світу зі швидких шахів, який проходить у столиці Катару Досі, український гросмейстер Василь Іванчук  був у чудовій формі! Він почав день з перемоги над чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном і завершив його перемогою над лідером нинішнього турніру Шахріяром Мамед'яровим.

    Набравши 8 очок, Іванчук одноосібно очолив турнірну таблицю, випереджаючи на 0,5 очка Мамедьярова і Непомнящего.

    Магнус Карлсен з 7 очками ділить 4-10 місця з шістьма іншими шахістами.

    Доля титулу вирішиться в останній день, коли кожен з шахістів зіграє п'ять партій.


    Джерело: segodnya.ua

    шахи
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