Український легкоатлет зупинився за крок від медалі на напівмарафоні в Туреччині

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8 січня Туреччина приймала півмарафон 7th Adana Half Marathon.

У десятку найсильніших увійшли відразу троє українців

34-річний Віталій Шафар подолав півмарафонську дистанцію за 1: 06,37 ч і став з цим результатом четвертим, а учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ігор Русс дістався до фінішу десятим (1: 07,48 ч).

Переможцем "7th Adana Half Marathon" став ефіоп Бєлай Тілахун Безаб (1: 03,34 ч).

Крім того, в змаганнях серед жінок Ольга Скрипак була сьомою 1: 15,24 ч, а Наталя Гюрта - тринадцятої (1: 27,32 ч).

Перемогла кенійка Рут Чепнгетіч (1: 09.06 год).

Джерело: Федерація легкої атлетики України