Український легкоатлет зупинився за крок від медалі на напівмарафоні в Туреччині
- Сьогодні, 15:09
-
Розсилка
8 січня Туреччина приймала півмарафон 7th Adana Half Marathon.У десятку найсильніших увійшли відразу троє українців
34-річний Віталій Шафар подолав півмарафонську дистанцію за 1: 06,37 ч і став з цим результатом четвертим, а учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ігор Русс дістався до фінішу десятим (1: 07,48 ч).
Переможцем "7th Adana Half Marathon" став ефіоп Бєлай Тілахун Безаб (1: 03,34 ч).
Крім того, в змаганнях серед жінок Ольга Скрипак була сьомою 1: 15,24 ч, а Наталя Гюрта - тринадцятої (1: 27,32 ч).
Перемогла кенійка Рут Чепнгетіч (1: 09.06 год).
Джерело: Федерація легкої атлетики України