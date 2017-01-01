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    Український легкоатлет зупинився за крок від медалі на напівмарафоні в Туреччині

    • Сьогодні, 15:09
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    8 січня Туреччина приймала півмарафон 7th Adana Half Marathon.

    У десятку найсильніших увійшли відразу троє українців

    34-річний Віталій Шафар  подолав півмарафонську дистанцію за 1: 06,37 ч і став з цим результатом четвертим, а учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ігор Русс  дістався до фінішу десятим (1: 07,48 ч).

    Переможцем "7th Adana Half Marathon" став ефіоп Бєлай Тілахун Безаб (1: 03,34 ч).

    Крім того, в змаганнях серед жінок Ольга Скрипак  була сьомою 1: 15,24 ч, а Наталя Гюрта - тринадцятої (1: 27,32 ч).

    Перемогла кенійка Рут Чепнгетіч (1: 09.06 год).

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    напівмарафон
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