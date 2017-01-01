Український шахіст Федорчук тріумфував на турнірі в Іспанії

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В опен-турнірі взяли участь 178 гравців з 35 національних федерацій

На представницькому шаховому турнірі у Льюкмайорі (Пальма де Мальорка, Іспанія)за додатковими показниками випередив іспанського гросмейстера.

Українець у підсумковій таблиці вів 7,5 очками з 9, з шістьма перемогами та трьома нічиїми, зайняв перший рядок.

Стільки ж очок набрав іспанський гросмейстер Хіменес Хосе Фернандо Куенка, але його додаткові показники виявилися набагато нижчими.

Зазначимо, що успішно виступив ще один українець, 66-річний легендарний гросмейстер Олег Романишин, який з 6 очками поділив 15-28 місця (у підсумку 19-те).

В опен-турнірі взяли участь 178 гравців з 35 національних федерацій, включно 23 гросмейстери та 15 міжнародних майстрів.

Джерело: УНН