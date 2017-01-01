  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український шахіст Федорчук тріумфував на турнірі в Іспанії

    • Сьогодні, 17:35
    • Розсилка

    В опен-турнірі взяли участь 178 гравців з 35 національних федерацій

    На представницькому шаховому турнірі у Льюкмайорі (Пальма де Мальорка, Іспанія) Сергій Федорчукза додатковими показниками випередив іспанського гросмейстера.

    Українець у підсумковій таблиці вів 7,5 очками з 9, з шістьма перемогами та трьома нічиїми, зайняв перший рядок.

    Стільки ж очок набрав іспанський гросмейстер Хіменес Хосе Фернандо Куенка, але його додаткові показники виявилися набагато нижчими.

    Зазначимо, що успішно виступив ще один українець, 66-річний легендарний гросмейстер Олег Романишин, який з 6 очками поділив 15-28 місця (у підсумку 19-те).

    В опен-турнірі взяли участь 178 гравців з 35 національних федерацій, включно 23 гросмейстери та 15 міжнародних майстрів.

    Джерело: УНН

    шахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ