Український велогонщик Андрій Гривко дискваліфікований за удар суперника в обличчя

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Українець не зможе брати участі в змаганнях з 1 травня по 14 червня

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) відсторонив українського гонщика «Астани» Андрія Гривка на 45 днів за підсумками розгляду інциденту з німцем Марселем Кіттелем під час «Тур Дубай-2017», повідомляє Velogen.

Під час одного з етапів Гривко завдав Кіттелю удар ліктем в обличчя.

Після цього «Астана» принесла німцеві вибачення, але вони не були прийняті. Українець пояснив свій вчинок тим, що Кіттель агресивно поводився по відношенню до нього.

Гривко не зможе брати участі в змаганнях з 1 травня по 14 червня.









Джерело: УНІАН