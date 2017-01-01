  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український велогонщик Андрій Гривко дискваліфікований за удар суперника в обличчя

    • Сьогодні, 19:31
    • Розсилка

    Українець не зможе брати участі в змаганнях з 1 травня по 14 червня

    Міжнародний союз велосипедистів (UCI) відсторонив українського гонщика «Астани» Андрія Гривка на 45 днів за підсумками розгляду інциденту з німцем Марселем Кіттелем під час «Тур Дубай-2017», повідомляє Velogen.

    Під час одного з етапів Гривко завдав Кіттелю удар ліктем в обличчя.

    Після цього «Астана» принесла німцеві вибачення, але вони не були прийняті. Українець пояснив свій вчинок тим, що Кіттель агресивно поводився по відношенню до нього.

    Гривко не зможе брати участі в змаганнях з 1 травня по 14 червня.



    Джерело: УНІАН

    велогонка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ