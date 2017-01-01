Українського чемпіона світу з шашок Анікєєва дискваліфікували на три роки

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Українця дискваліфікували після кількох резонансних заяв

Правління Міжнародної федерації шашок (IDF) прийняло рішення вдруге дискваліфікувати українського чемпіона світу Юрія Анікєєва - тепер вже на 3 роки. Рішення було прийнято ще 16 грудня 2016 року, але оприлюднено лише зараз, через майже місяць.

В заяві IDF зазначається: «Розглянуті багаторазові випадки порушення етичного кодексу IDF (пункти 2.2.4 і 2.2.8) міжнародним гросмейстером Юрієм Анікєєвим (Україна) після його відсторонення від чемпіонату Європи з шашок-64 2016 року. Згідно з етичним кодексом IDF (пункт 3.7.) правління IDF ухвалило рішення відсторонити Юрія Анікєєва (Україна) на три роки до 15 грудня 2019 роки від участі у всіх змаганнях, що проводяться IDF. Рішення керівництва IDF не має мети переслідування Юрія Анікєєва за те, що він житель України та його політичні переконання, або усунення конкурента, як він неодноразово намагався представити в українській пресі, коментуючи своє відсторонення від участі у чемпіонаті Європи з шашок-64 2016 року в Тбілісі, Грузія.

На чемпіонаті Європи в Грузії пану Анікеєву були запропоновані варіанти виходу з ситуації, роз'яснена позиція IDF і необхідність дотримуватися Етичного кодекса. На жаль після цього пан Анікєєв встав на шлях брехні і образ у ЗМІ. Ще раз було підкреслено, що Міжнародна федерація шашок IDF за останні роки зробила великий крок вперед у розвитку шашок-64 і вийшла на новий рівень проведення офіційних змагань. Взаємовідносини між Міжнародною федерацією шашок IDF і учасниками шашкових заходів регламентовані Статутом федерації і Етичним кодексом. Всі учасники заходів федерації мають не тільки права, але і обов'язки. Дотримання корпоративної етики є необхідною умовою для подальшого розвитку і просування шашок-64 у світі».

Сталося це через кілька днів після того, як на Чемпіонаті України в Дніпрі 11 грудня 2016 року міжнародний гросмейстер з Харкова Юрій Анікєєв двічі став Чемпіоном України в класичній і швидкій програмах і другий рік поспіль підтвердив статус найкращого спортсмена України в шашках-64. Зараз ФШУ (Федерація шашок України) та Міністерство молоді і спорту України. вивчають це рішення,щоб зробити офіційну заяву.









Джерело: УНІАН