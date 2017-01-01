Українського чемпіона з шашок дискваліфікували на три роки за вишиванку

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Правління Міжнародної федерації шашок (IDF) прийняло рішення вдруге дискваліфікувати українського чемпіона світу Юрія Анікєєва, тепер уже на три роки

Спочатку Анікєєва дискваліфікували у листопаді минулого року, не допустивши до до чемпіонату Європи. На турнір спортсмен не потрапив буцімто через полеміку у пресі, де він розмірковував про шляхи розвитку шашок-64.

Про те, що насправді сталося з українським чемпіоном, в одному з нещодавніх інтерв’ю розповів президент Федерації шашок України Анатолій Яценко.

«Це все незаконно. Усі ці звинувачення вигадані. Жодного факту його вини не доведено. Жодного! Я як президент Федерації звертався у Міжнародну федерацію з проханням навести факти його порушень. Я сказав, якщо буде доведено, що Юрій справді винен, я підпишусь під його дискваліфікацією. Але фактів вони не надали. Є лише загальні фрази, які нічого не пояснюють», – сказав він.

За словами Яценка, Анікєєва звинувачують у некоректній полеміці у ЗМІ, у претензійних роздумах на тему розвитку шашок, у висловлюваннях про Путіна.

«Я просив надати факти, назвати ЗМІ, у яких він це говорить, дати його цитати. Але немає нічого. Нічого! А найбільший абсурд – його звинуватили у тому, що він вийшов на церемонію нагородження у вишиванці», – зауважив він.

«Та якщо якийсь африканський спортсмен виходить на церемонію нагородження у національному костюмі, йому зал аплодує стоячи. Таке лише вітається. А вишиванка, виявляється, є порушенням норм», – гнівно додав очільник ФШУ.

Таке ставлення до Анікєєва з боку Міжнародної федерації Яценко пояснив тим, що президент Міжнародної федерації – росіянин.

«Росія має кворум у цій федерації та може протягнути будь-яке рішення. Розумієте, це – війна. Це – факт спортивного тероризму, саме так висловився наш міністр спорту. Це та сама гібридна війна Росії, про яку всі говорять», – пояснив він.

«Вважайте, що команді просто відрізали голову. Юра – екс-чемпіон світу. Це один з найсильніших гросмейстерів світу, це лідер нашої команди. Росія не могла змиритися з тим, що вона вкладає величезні гроші у розвиток шашок, а найкращими стають українці, які виступають на голому ентузіазмі. От вони і вдарили з-за спини. Спочатку вони обезголовили нашу жіночу збірну, а тепер – чоловічу», – зауважив Яценко.

На запитання, що трапилося з жіночою командою, він відповів, що українку Дарію Ткаченко купили за квартиру у Росії.

«Тепер вона росіянка. Юрія хотіли прибрати зі шляху в такий самий спосіб. Йому теж пропонували громадянство, квартиру, але він відмовився. Юра сказав, що він – патріот України і нікуди не піде. Тому вони вигадали інший спосіб, як позбутися конкурента. Три роки дискваліфікації – це вбити всю кар'єру. Це ж не три місяці», – підсумував Яценко.

Джерело: champion.com.ua