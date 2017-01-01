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    Українець Тимощенко виграв етап Кубка світу з сучасного п'ятиборства

    • Сьогодні, 13:21
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    Срібний призр Ігор у Ріо переконливо виграв змагання у Каірі

    Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро українець Павло Тимощенко здобув впевнену перемогу на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства в столиці Єгипту Каїрі, повідомляє офіційний сайт турніру.

    Протягом усіх етапів змагань українець впевнено лідирував і завершив фінал з переконливою перевагою. Друге місце у підсумку зайняв француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.



    Джерело: УНІАН

    спорт сучасне п'ятиборство
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