Усик зробив офіційну заяву щодо припинення співпраці з Баширом

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Український боксер вважає, що настав час змін

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українецьоприлюднив свою офіційну заяву з приводу припинення співпраці з американським тренером Джеймсом Алі Баширом:

"Башир - хороша людина і хороший тренер, у нього свій підхід до тренувань. Але настав момент, коли я зрозумів, що мені цього вже недостатньо. І тому я вирішив поміняти все, що я робив до цього. Спасибі, що він був зі мною весь цей час, нічого особистого, тільки робота. Я думаю, що ми будемо далі спілкуватися як і спілкувалися ", - йдеться в офіційній заяві Олександра Усика.