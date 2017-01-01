Усик зробив офіційну заяву щодо припинення співпраці з Баширом
- Сьогодні, 16:37
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Український боксер вважає, що настав час змінЧемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усикоприлюднив свою офіційну заяву з приводу припинення співпраці з американським тренером Джеймсом Алі Баширом:
"Башир - хороша людина і хороший тренер, у нього свій підхід до тренувань. Але настав момент, коли я зрозумів, що мені цього вже недостатньо. І тому я вирішив поміняти все, що я робив до цього. Спасибі, що він був зі мною весь цей час, нічого особистого, тільки робота. Я думаю, що ми будемо далі спілкуватися як і спілкувалися ", - йдеться в офіційній заяві Олександра Усика.
Джерело: boxingnews.com.ua