В Києві відбудеться Міжнародна велогонка «Race Horizon Park-2017»

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Як і в минулому році, програма змагань буде складатися з п’яти одноденних гонок

З 26-го по 28-е травня в Києві вшосте відбудеться серія міжнародних велогонок Race Horizon Park.

Для участі в чоловічих перегонах в рамках “Race Horizon Park” зареєструвалися 19 команд з 12 країн, серед яких Азербайджан, Білорусь, Данія, Ізраїль, Італія, Казахстан, Кувейт, Польща, Чехія, Сербія, Кувейт, США.

Як і в минулому році, програма змагань буде складатися з п’яти одноденних гонок. 26 травня відкриває серію київських стартів Horizon Park Race for Peace, який пройде в смт. Чабани по відремонтованому “Олімпійському кільцю”. Учасники подолають 16 кілець і проїдуть в цілому 134 кілометрову дистанцію.

Для участі в жіночих змаганнях заявилися п’ять іноземних велоклубів з Білорусі, Великобританії, Чехії, Нідерландів та Ізраїлю.

27 травня гонщиці проїдуть 12 кіл, 72 км загальна дистанція. А велогонка з роздільним стартом VR Women ITT (28 травня) традиційно відбудеться в Вишгородському районі міста Києва.

27 травня візитною карткою Race Horizon Park 2017 стане суботня гонка в День Києва. Цього року проїзд відбудеться по Майдану Незалежності, Європейській площі та всієї вулиці Хрещатик, але серйозно змінив саме кільце: тепер гонщики проїдуть рекордний по довжині коло в 19 км аж до Проспекту Перемоги і м. Нивки (всього 8 кіл, сумарно 154 км).

28 травня Horizon Park Classic пройде за класичним маршрутом в Солом’янському районі Києва зі стартом і фінішем у бізнес-центру Horizon Park Business Center на вулиці Миколи Грінченка, 4. Гонщики подолають 96 км в 12 колах.

Джерело: УНН