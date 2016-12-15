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    В Україні прийнятий закон про антидопінговий контроль у спорті

    • Сьогодні, 20:06
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    Верховна Рада проголосувала 233-ма голосами «за»

    Верховна Рада України у другому читанні та в повному обсязі прийняла закон про антидопінговий контроль у спорті (№4724). За проголосувало 233 депутати, проти - 0.

    Відтепер контроль питань допінгу в українському спорті, а також відповідальність за виконання всіх міжнародних норм буде лежати на державі.

    Таким чином, чинне законодавство приведено у відповідність до вимог Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

    Нагадаємо, що раніше WADA висувало претензії нашій країні у зв'язку з недостатнім контролем і роботою над проблемами допінгу в українському спорті.

    Джерело: xsport.ua
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