В Україні прийнятий закон про антидопінговий контроль у спорті
- Сьогодні, 20:06
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Верховна Рада проголосувала 233-ма голосами «за»Верховна Рада України у другому читанні та в повному обсязі прийняла закон про антидопінговий контроль у спорті (№4724). За проголосувало 233 депутати, проти - 0.
Відтепер контроль питань допінгу в українському спорті, а також відповідальність за виконання всіх міжнародних норм буде лежати на державі.
Таким чином, чинне законодавство приведено у відповідність до вимог Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
Нагадаємо, що раніше WADA висувало претензії нашій країні у зв'язку з недостатнім контролем і роботою над проблемами допінгу в українському спорті.
Джерело: xsport.ua