В України забрали п'яту медаль Олімпіади-2008 через допінг

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На вживанні заборонених препаратів попався борець Василь Федоришин

У результаті повторної перевірки допінг-проб Олімпіади-2008 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив українського борця Василя Федоришина "срібла" Ігор у Пекіні у ваговій категорії до 60 кг.

У пробі українського триразового чемпіона Європи був виявлений заборонений препарат – туринабол.

Крім олімпійської медалі, в активі Федоришина бронза чемпіонату світу-2009, а також срібло світової першості 2010 року. Також український борець ставав чемпіоном Європи на континентальних першостях 2005, 2000 і 2008 років.

Зазначимо, що це вже п'ятий випадок, коли українські олімпійці позбавляються своїх нагород, завойованих у Пекіні в результаті повторної перевірки допінг-проб. Раніше "бронзи" був позбавлений шестовик Денис Юрченко, а також важкоатлетка Наталія Давидова. Ще одна важкоатлетка Ольга Коробка втратила "срібло", а п’ятиборка Вікторія Терещук – "бронзу".

Джерело: segodnya.ua