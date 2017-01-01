Верховний суд Іспанії засудив Ліонеля Мессі до 21 місяця позбавлення волі

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Нападник «Барселони» і збірної Аргентини понесе покарання за несплату податків

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі був засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків. Про це повідомляє видання Marca.

Загальна сума несплати у період з 2007-го по 2009 рік склала більше чотирьох мільйонів євро. Проте в Іспанії за подібні економічні злочини строк до двох років не є реальним ув'язненням, а значить аргентинець понесе дане покарання умовно.

Нагадаємо, що нещодавно ФІФА дискваліфікувала Мессі на чотири матчі за образу арбітра в матчі проти Чилі, але після того як нападник збірної Аргентини подав апеляцію на це рішення, покарання було скасовано.







Джерело: УНІАН