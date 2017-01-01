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    Відбулася офіційна церемонія зважування Бурсака і Раміреса

    • Сьогодні, 13:04
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    Обидва боксери вклалися в межі другої середньої ваги

    Макс Бурсак  (33-4-1, 15 КО) і Хильберто Рамірес (34-0, 24 КО) пройшли традиційну процедуру зважування напередодні вечора боксу в каліфорнійському місті Карсон. Обидва бійці вклалися в ліміт другої середньої вагової категорії (до 76,2 кг).

    Більш габаритний мексиканець виявився трохи важчим українця 76.1 кг проти 75,9 кг.

    Після того, як Бурсак і Рамірес встали на ваги, боксери провели традиційну дуель поглядів. Мексиканець стояв з чемпіонським поясом WBO, який йому належить захищати.

    Нагадаємо, бій, на кону якого титул Чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі, відбудеться в Карсоні (Каліфонія, США) і транслюватиметься на каналі HBO. Українські глядачі зможуть побачити поєдинок на телеканалі «Інтер», 23 квітня, о 5:00.

    Джерело: xsport.ua

    бокс
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