Відома гімнастка організовує турнір на свою честь

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У Запоріжжі відбудеться турнір «Максі Кап»

Після завершення професійної кар'єри,подорожує по всьому світу, не забуваючи про улюблену справу - художню гімнастику. Виступає в різних країнах, ділиться досвідом, проводить майстер-класи. У Запоріжжі буває рідко. Але такі миті незабутні. Її черговий візит пов'язаний з проведенням в рідному місті турніру на свою честь.

Турнір на призи Аліни Максименко в Запоріжжі проводиться вже третє. Місце проведення незмінне - манеж комбінату «Запоріжсталь». З кожним роком масштаб змагань зростає.

Напередодні турніру Аліна прийшла в школу, де художню гімнастику викладає її перший тренер Наталія Саніна. Для нинішнього покоління вихованок Наталії Саніної, Аліна Максименко - кумир. Деякі дівчата вперше в житті отримали можливість поспілкуватися з нею.

Турнір на призи Аліни Максименко почнеться сьогодні і триватиме два дні. Вхід в манеж «Запоріжсталі» вільний.

Джерело: sport.ua