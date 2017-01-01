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    Одразу три українки увійшли в топ-20 спринту на етапі Кубка світу з біатлону

    • 6 Сiчня, 17:39
    • Розсилка

    Спринтерську гонку виграла Габріела Коукалова

    У німецькому Оберхофі відбулась жіноча спринтерська гонка в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

    Найкращою серед українок стала Олена Підгрушна. Капітан нашої команди без єдиного промаху відстала від лідера на 51,3 секунди, фінішувавши сьомою.

    Юлія Джима фінішувала 15-ю, Анастасія Меркушина – 19-ю, Юлія Журавок – 55-ю, Ірина Варвинець – 56-ю.

    Переможницею гонки стала чеська біатлоністка Габріела Коукалова. Другою до фінішу прийшла фінка Кайса Макаряйнен, а третьою – Марі Дорен Абер.

    Завтра в рамках п'ятого етапу відбудуться гонки переслідування у чоловіків і жінок.

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон
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