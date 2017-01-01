Володимир Кличко не виступить в передачі, де повинен був озвучити рішення про своє майбутнє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Замість нього гостями шоу стануть Віталій Кличко і Олександр Усик

Український боксерне з'явиться в ефірі програми «Великий бокс», де повинен був розповісти про продовження кар'єри, повідомляє офіційний сайт телеканалу «Інтер».

Замість нього гостями програми стануть «"Почесний» і «Вічний"» чемпіон світу з боксу в версією WBC Віталій Кличко, а також чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик.

Нагадаємо, Володимир після поразки від Ентоні Джошуа в поєдинку за титули IBO, IBF і WBA Super взяв паузу, щоб визначитися, що робити далі.

Джерело: segodnya.ua