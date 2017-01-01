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    Володимир Кличко не виступить в передачі, де повинен був озвучити рішення про своє майбутнє

    • Сьогодні, 13:29
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    Замість нього гостями шоу стануть Віталій Кличко і Олександр Усик

    Український боксер Володимир Кличко  не з'явиться в ефірі програми «Великий бокс», де повинен був розповісти про продовження кар'єри, повідомляє офіційний сайт телеканалу «Інтер».

    Замість нього гостями програми стануть «"Почесний» і «Вічний"» чемпіон світу з боксу в версією WBC Віталій Кличко, а також чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик.

    Нагадаємо, Володимир після поразки від Ентоні Джошуа в поєдинку за титули IBO, IBF і WBA Super взяв паузу, щоб визначитися, що робити далі.

    Джерело: segodnya.ua

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