Володимир Кличко не виступить в передачі, де повинен був озвучити рішення про своє майбутнє
- Сьогодні, 13:29
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Замість нього гостями шоу стануть Віталій Кличко і Олександр УсикУкраїнський боксер Володимир Кличко не з'явиться в ефірі програми «Великий бокс», де повинен був розповісти про продовження кар'єри, повідомляє офіційний сайт телеканалу «Інтер».
Замість нього гостями програми стануть «"Почесний» і «Вічний"» чемпіон світу з боксу в версією WBC Віталій Кличко, а також чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик.
Нагадаємо, Володимир після поразки від Ентоні Джошуа в поєдинку за титули IBO, IBF і WBA Super взяв паузу, щоб визначитися, що робити далі.
Джерело: segodnya.ua