Володимир Кличко: Реванш з Джошуа прописаний в контракті

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Володимир Кличко ще подумає, чи хоче він реваншу

Український боксер Володимир Кличко поки не думає про реванш з британцем Ентоні Джошуа. Про це він сказав на прес-конференції.

«Реванш прописано в контракті. Але наразі мені цікаво проаналізувати, що взагалі до біса сталося. Я сьогодні не отримав задоволення насолоджуватися перемогою, на відміну від вас. Але ще раз: мої вітання Ентоні — він піднявся, продовжив бій і переміг», – сказав Кличко.

У той же час Джошуа зазначив, що не відмовився б від повторення цього поєдинку, якщо Володимир захоче реваншу.

«Я безмежно поважаю Кличко за все, чого він досяг на рингу і поза ним. Якщо він хоче реваншу - без проблем », - сказав британський боксер.