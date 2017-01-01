Володимир Кличко: Реванш з Джошуа прописаний в контракті
- Сьогодні, 12:08
-
Розсилка
Володимир Кличко ще подумає, чи хоче він реваншу
Український боксер Володимир Кличко поки не думає про реванш з британцем Ентоні Джошуа. Про це він сказав на прес-конференції.
«Реванш прописано в контракті. Але наразі мені цікаво проаналізувати, що взагалі до біса сталося. Я сьогодні не отримав задоволення насолоджуватися перемогою, на відміну від вас. Але ще раз: мої вітання Ентоні — він піднявся, продовжив бій і переміг», – сказав Кличко.
У той же час Джошуа зазначив, що не відмовився б від повторення цього поєдинку, якщо Володимир захоче реваншу.
«Я безмежно поважаю Кличко за все, чого він досяг на рингу і поза ним. Якщо він хоче реваншу - без проблем », - сказав британський боксер.