Володимир Кличко втратив одну позицію у рейтингу WBO

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У новому рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO) у суперважкій вазі український боксер Володимир Кличко (64-4, 54 КО) опустився на одну позицію. Про це повідомляє офіційний сайт WBO

Минулого місяця Володимир Кличко був другим номером цього рейтингу, а у поточному місяці посів третю позицію.

На другій позиції розташувався двоюрідний брат екс-чемпіона світу у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі британський суперважкоатлет Хьюї Ф'юрі (20-0, 10 КО), який ще в минулому місяці займав 5 місце.

Ще один український боксер, який потрапив до рейтингу WBO, Андрій Руденко опинився на 15 місці.

Рейтинг WBO в суперважкій вазі:

Чемпіон - Джозеф Паркер

1. Девід Хей

2. Хьюї Ф'юрі

3. Володимир Кличко

4. Джаррелл Міллер

5. Енді Руїс-молодший

6. Девід Прайс

7. Том Шварц

8. Едмунд Гербер

9. Кубрат Пулєв

10. Андрій Федосов

11. Ізуагбе Угонох

12. Крістіан Хаммер

13. Міхаель Валліш

14. Анджей Вавжик

15. Андрій Руденко

Джерело: zaxid.net