Захисник «Шахтаря» Шевчук вирішив завершити кар'єру футболіста

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37-річний футболіст провів у донецькому клубі дванадцять років

Захисник донецького «Шахтаря» В'ячеслав Шевчук прийняв рішення завершити кар'єру футболіста.

Шевчук є вихованцем волинського футболу. Протягом своєї кар'єри він виступав в «Ковелі», хмельницькому «Поділлі», запорізькому та донецькому «Металургах", російському «Шинніку», а також «Дніпрі».

У сезоні 2000/01, а також безперервно з 2005 року захисник грав за «Шахтар», ставши з ним семиразовим чемпіоном України і володарем Кубка УЄФА.

Також на рахунку Шевчука 54 матчі за збірну України, у складі якої він виступав з 2003 року. Футболіст брав участь у Євро-2012 та Євро-2016.





Джерело: Tribuna.com