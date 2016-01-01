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    Захисник «Шахтаря» Шевчук вирішив завершити кар'єру футболіста

    • Вчора, 22:15
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    37-річний футболіст провів у донецькому клубі дванадцять років

    Захисник донецького «Шахтаря» В'ячеслав Шевчук прийняв рішення завершити кар'єру футболіста.  

    Шевчук є вихованцем волинського футболу. Протягом своєї кар'єри він виступав в «Ковелі», хмельницькому «Поділлі», запорізькому та донецькому «Металургах", російському «Шинніку», а також «Дніпрі».

    У сезоні 2000/01, а також безперервно з 2005 року захисник грав за «Шахтар», ставши з ним семиразовим чемпіоном України і володарем Кубка УЄФА.

    Також на рахунку Шевчука 54 матчі за збірну України, у складі якої він виступав з 2003 року. Футболіст брав участь у Євро-2012 та Євро-2016.

    Джерело: Tribuna.com

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