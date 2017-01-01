Запорізький «Металург» зазнав найбільшої поразки в історії українського футболу

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Запорізький «Металург» у межах 27-го туру Другої ліги поступився «Енергії» з Нової Каховки з рахунком 1:13

У першому таймі господарі пропустили чотири м'ячі, однак, на 45-й хвилині команда залишилася в меншості і в другій половині гри «Енергія» зуміла забити дев'ять м'ячів у ворота «Металурга».

Після цієї поразки запорізька команда посідає 15-е місце в турнірній таблиці Другої ліги, а «Енергія» сьому сходинку. Ця поразка стала повторенням антирекорду українського футболу. У 2006 році «Інтер» Боярка поступився «Десні» з рахунком 0:12.