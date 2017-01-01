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    Збірна України полетіла в Австрію без динамівця Гармаша

    • Сьогодні, 13:01
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    Завтра команда Андрія Шевченка зіграє товариський матч з Мальтою

    Збірна України з футболу вилетіла до Австрії, де проведе товариський поєдинок проти Мальти.

    В Австрію синьо-жовті вирушили сьогодні вранці за винятком півзахисника Дениса Гармаша. У півзахисника «Динамо» було виявлено проблеми з коліном. Решта 25 гравців, викликаних Андрієм Шевченком, в строю. Вдень українці прибудуть до австрійського Граца, а потім переїдуть в містечко Бад-Вальтерсдорф, де ввечері проведуть тренувальне заняття.

    Матч Україна – Мальта відбудеться завтра, 6 червня.

    А ось поєдинок відбіркового циклу на чемпіонат світу – 2018 проти Фінляндії буде зіграно 11 червня в Тампере. Після п'яти турів команда Андрія Шевченка посідає 3-тє місце в турнірній таблиці групи I, маючи в активі вісім очок.

    Джерело: FFU

    футбол Збірна України ФФУ
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