Збірна України полетіла в Австрію без динамівця Гармаша

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Завтра команда Андрія Шевченка зіграє товариський матч з Мальтою

Збірна України з футболу вилетіла до Австрії, де проведе товариський поєдинок проти Мальти.

В Австрію синьо-жовті вирушили сьогодні вранці за винятком півзахисника Дениса Гармаша. У півзахисника «Динамо» було виявлено проблеми з коліном. Решта 25 гравців, викликаних Андрієм Шевченком, в строю. Вдень українці прибудуть до австрійського Граца, а потім переїдуть в містечко Бад-Вальтерсдорф, де ввечері проведуть тренувальне заняття.

Матч Україна – Мальта відбудеться завтра, 6 червня.

А ось поєдинок відбіркового циклу на чемпіонат світу – 2018 проти Фінляндії буде зіграно 11 червня в Тампере. Після п'яти турів команда Андрія Шевченка посідає 3-тє місце в турнірній таблиці групи I, маючи в активі вісім очок.

Джерело: FFU