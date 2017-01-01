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Збірна України прибула в Австрію, де проведе підготовку до кваліфікаційного матчу ЧС-2018 проти Хорватії

Політ з Києва до Граца зайняв трохи менше двох годин. Майже одночасно до Граца прилетів з Брюсселя транзитом через Франкфурт Руслан Маліновський.



З Граца до селища Бад-Тацмансдорф (де проходитимуть збори) – 90 км, які автобусом команда подолала за годину.



Вже завтра, 19 березня, до команди приєднаються Артем Федецький та Олександр Зінченко і завтра ж збірна проведе перше тренування на австрійській землі, інформує офіційний сайт ФФУ.

Матч Хорватія – Україна відбудеться 24 березня о 21:45

Джерело: FFU