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    Збірна України прибула в Австрію

    • Сьогодні, 12:36
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    Збірна України прибула в Австрію, де проведе підготовку до кваліфікаційного матчу ЧС-2018 проти Хорватії

    Політ з Києва до Граца зайняв трохи менше двох годин. Майже одночасно до Граца прилетів з Брюсселя транзитом через Франкфурт Руслан Маліновський.

    З Граца до селища Бад-Тацмансдорф (де проходитимуть збори) – 90 км, які автобусом команда подолала за годину.

    Вже завтра, 19 березня, до команди приєднаються Артем Федецький та Олександр Зінченко і завтра ж збірна проведе перше тренування на австрійській землі, інформує офіційний сайт ФФУ.

    Матч Хорватія – Україна відбудеться 24 березня о 21:45

    Джерело: FFU

    футбол Збірна України Андрій Шевченко
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