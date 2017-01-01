Збірна України завоювала два золота на чемпіонаті Європи з карате

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Львів'янка Катерина Крива піднялася на найвищу сходинку двічі - у командних та індивідуальних змаганнях

В турецькому місті Ізміт у неділю завершився чемпіонат Європи з карате. Українська збірна завершила змагання з шістьма медалями, дві з яких - найвищої проби.

Цей здобуток дозволив українській команді посісти четверте місце у командному заліку услід за Туреччиною, Італією та Іспанією. На рахунку 25-річної львів'янки Катерини Кривої відразу дві золоті нагороди.

Одну з них вона завоювала у командних змаганнях у складі жіночої збірної України. В першому колі наші дівчата (Катерина Крива, Анастасія Мястковська, Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга) з рахунком 2:0 перемогли команду Македонії. У другому колі українки здолали досвідчених француженок з рахунком 2:1.

У чвертьфіналі наші спортсменки здолали титулованих австрійок, а в півфіналі – не залишили шансів словенкам. У неділю українки змагалися за золоту нагороду зі збірною Туреччини і вийшли переможцями з цієї дуелі. Іншу золоту нагороду наша співвітчизниця Катерина Крива здобула у жіночому куміте в категорії до 50 кг. Львів'янка піднялася на верхню сходинку п’єдесталу, вигравши фінальний бій у представниці Німеччини Дуйгу Бугур. Таким чином, 25-річна українка стала однією з зірок чемпіонату Європи, здобувши дві золоті медалі, повідомляє офіційний сайт Української федерації карате.

«Я неймовірно щаслива і я не можу повірити в те, що тут сталося. Я дуже рада за себе, за свого тренера, за свою команду. В мене немає слів, щоб описати те, що я відчула тут сьогодні! Стільки емоцій! Це безумство!», - поділилася враженнями Катерина Крива.

Лідер чоловічої збірної України Станіслав Горуна дійшов до фіналу у категорії куміте до 75 кг. У вирішальній сутичці Станіслав, на жаль, програв італійцю Луїджі Буса. Тим не менше у доробку Горуни - срібло і титул віце-чемпіона Європи. В командних категоріях куміте чоловіча збірна України здолала збірну Німеччини у матчі за 3-тє місце та здобула бронзову нагороду чемпіонату. Свій вклад до цього успіху зробили Станіслав Горуна, Ярослав Горуна, Валерій Чоботар, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал та Ігор Ухніч.

Крім того, у змаганнях жінок Анжеліка Терлюга та Аніта Серьогіна принесли Україні по бронзовій нагороді в категоріях куміте до 55 кг та до 61 кг відповідно. У категорії куміте понад 68 кг Анастасія Степашко, на жаль, не змогла здолати шведську спортсменку та посіла 5-те місце. Олег Філіпович в категорії куміте серед чоловіків до 60 кг також став 5-м.



