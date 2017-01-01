Збірна України завоювала «срібло» на етапі Кубка світу з фехтування у Канаді

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«Золото» сенсаційно завоювали чехи

У місті Ванкувер (Канада) завершився етап Кубка світу з фехтування серед чоловіків.

Українська чоловіча збірна у складі Анатолія Герея, Богдана Нікішина, Максима Хвороста та Володимира Станкевича зуміла пробитися до фіналу та здобути срібну нагороду турніру.

У півфінальній боротьбі з італійськими суперниками наші співвітчизники здобули перемогу з рахунком 40:39. А у фінальній зустрічі поступилися чеським спортсменам з рахунком 35:40.

Варто відзначити, що в індивідуальній боротьбі найвище серед українців зумів піднятися Герей, який у підсумку змагань став восьмим.«