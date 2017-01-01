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    Збірна України завоювала «срібло» на етапі Кубка світу з фехтування у Канаді

    • Сьогодні, 14:09
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    «Золото» сенсаційно завоювали чехи

    У місті Ванкувер (Канада) завершився етап Кубка світу з фехтування серед чоловіків.

    Українська чоловіча збірна у складі Анатолія Герея, Богдана Нікішина, Максима Хвороста та Володимира Станкевича  зуміла пробитися до фіналу та здобути срібну нагороду турніру.

    У півфінальній боротьбі з італійськими суперниками наші співвітчизники здобули перемогу з рахунком 40:39. А у фінальній зустрічі поступилися чеським спортсменам з рахунком 35:40.

    Варто відзначити, що в індивідуальній боротьбі найвище серед українців зумів піднятися Герей, який у підсумку змагань став восьмим.«

    Джерело: УНН
    Кубок світу фехтування на шпагах
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