Збірна України завоювала «срібло» на етапі Кубка світу з фехтування у Канаді
- Сьогодні, 14:09
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«Золото» сенсаційно завоювали чехиУ місті Ванкувер (Канада) завершився етап Кубка світу з фехтування серед чоловіків.
Українська чоловіча збірна у складі Анатолія Герея, Богдана Нікішина, Максима Хвороста та Володимира Станкевича зуміла пробитися до фіналу та здобути срібну нагороду турніру.
У півфінальній боротьбі з італійськими суперниками наші співвітчизники здобули перемогу з рахунком 40:39. А у фінальній зустрічі поступилися чеським спортсменам з рахунком 35:40.
Варто відзначити, що в індивідуальній боротьбі найвище серед українців зумів піднятися Герей, який у підсумку змагань став восьмим.«
Джерело: УНН