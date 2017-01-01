«Зеніт» не збирається виплачувати Луческу компенсацію за звільнення

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Румунський фахівець вимагає за дострокове розірвання контракту 2 млн евро

«Зеніт» не розглядає в даний момент питання виплати компенсації попередньому тренерові Мірчі Луческу, повідомив новий гендиректор клубу Сергій Фурсенко.

Раніше стало відомо, що румунський фахівець вимагає за дострокове розірвання контракту 2 млн евро. Це вдвічі менше тієї суми, яку тренер отримав би у вигляді зарплати за той рік, що недопрацював у клубі.

Луческу очолив «Зеніт» влітку 2016 року. За підсумками сезону петербуржці посіли третє місце в РФПЛ. Новим наставником команди став італійський фахівець Роберто Манчіні.