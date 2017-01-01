Зозуля і ще три гравці збірної України не потрапили в заявку на матч з Хорватією

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Андрій Шевченко вибрав 23 гравця з 27 для офіційної заявки в УЄФА

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав список з 23 гравців, які потрапили в офіційну заявку на матч відбірного циклу ЧС-2018 проти команди Хорватії.

До складу команди не потрапили захисники Артем Федецький (Дармштадт») і Сергій Кривцов («Шахтар»), півзахисник Руслан Малиновський («Генк») та нападник Роман Зозуля («Бетіс»). За даними ЗМІ у Зозулі піднялася температура напередодні гри. Також футболіст пропустив низку тренувань команди.

Склад команди виглядає наступним чином: Воротарі - Андрій П'ятов, Микита Шевченко (обидва — «Шахтар»), Денис Бойко («Малага», Іспанія) Захисники - Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Богдан Бутко (усі — «Шахтар»), Микола Матвієнко («Карпати»), Микола Морозюк («Динамо»)

Півзахисники - Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Максим Малишев (усі — «Шахтар»), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (усі — «Динамо»), Іван Петряк («Зоря»), Руслан Ротань («Дніпро»), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція) Нападники - Євген Селезньов («Карабюкспор, Туреччина), Артем Кравець (Гранада, Іспанія), Артем Бесєдін («Динамо»)

Нагадаємо, що матч Хорватія-Україна відбудеться сьогодні, 24 березня, в Загребі. Гра розпочнеться о 21.45 за Києвом.











Джерело: УНІАН