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    Зозуля перейшов до команди другого дивізіону чемпіонату Іспанії

    • Сьогодні, 10:21
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    Іспанський «Бетіс» оголосив про трансфер Романа Зозулі до «Райо Вальєкано», який виступає у Сегунді – другому дивізіоні чемпіонату Іспанії

    Українець виступатиме у складі «Райо Вальєкано» як орендований гравець. Угода розрахована до кінця сезону. Цю інформацію підтвердив і новий клуб гравця на своїй сторінці в Twitter.

    Зазначається, що гравець збірної України Роман Зозуля провів за «Бетіс» шість матчів, лише в одному вийшовши з перших хвилин.

    Джерело: ТСН

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