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    Зозуля розірвав контракт з «Райо Вальєкано»

    • Сьогодні, 23:15
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    Український футболіст отримав статус вільного агента

    Український нападник Роман Зозуля більше не є гравцем «Райо Вальєкано», повідомляє Isport з посиланням на іспанську Marca. Сторони досягли угоди щодо розриву контракту. Розрив контракту відбувся за так званим «випадком Зозулі» – українець отримає можливість бути заявленим за четверту команду по ходу сезону спеціальним рішенням ФІФА.

    В останній день зимового трансферного вікна Роман Зозуля перебрався в «Райо Вальєкано» на правах оренди. Однак фанати мадріского клубу зірвали перехід українця, звинувативши його в нацизмі.

    Представники «Райо», в свою чергу, звернулися до Зозулі з пропозицією продовжити кар'єру в Вальєкано, гарантуючи йому повну безпеку на полі і поза ним, але Роман відхилив її.

    Український нападник Роман Зозуля більше не є гравцем Райо Вальєкано, повідомляє Isport з посиланням на іспанську Marca. Сторони досягли угоди щодо розриву контракту. Розрив контракту відбувся за так званим «випадком Зозулі» – українець отримає можливість бути заявленим за четверту команду по ходу сезону спеціальним рішенням ФІФА. Як повідомляв УНІАН в останній день зимового трансферного вікна Роман Зозуля перебрався в Райо Вальєкано на правах оренди. Однак фанати мадріского клубу зірвали перехід українця, звинувативши його в нацизмі. Представники Райо, в свою чергу, звернулися до Зозулі з пропозицією продовжити кар'єру в Вальєкано, гарантуючи йому повну безпеку на полі і поза ним, але Роман відхилив її.

    Детальніше читайте на УНІАН: https://sport.unian.ua/football/1815746-zozulya-rozirvav-kontrakt-z-rayo-valekano-zmi.html
    футбол спорт
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