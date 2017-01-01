Зустріч головного тренера «Динамо» Реброва з Суркісом має відбутися сьогодні
- Сьогодні, 18:11
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На даний момент рішення про те, чи залишиться Ребров в «Динамо» після закінчення поточного сезону, як і раніше не прийнято
Доля головного тренера «Динамо» Сергія Реброва вирішиться сьогодні. На даний момент рішення про те, чи залишиться Ребров в «Динамо» після закінчення поточного сезону, як і раніше не прийнято. Зустріч спеціаліста з президентом клубу Ігорем Суркісом запланована на сьогодні.
Нагадаємо, діючий контракт Реброва з «Динамо» розрахований до кінця поточного сезону.
Джерело: dynamo.kiev.ua