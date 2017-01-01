«Барселона» бурхливо відсвяткувала рекордну перемогу в Лізі чемпіонів над ПСЖ

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Каталонці встановили рекорд єврокубка, відігравшись після 0:4 в першому матчі

Футболісти, тренерський штаб і персонал іспанської «Барселони» бурхливо відсвяткували вчорашню перемогу над французьким ПСЖ у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Відео святкування викладено на клубному каналі You Tube. Напередодні команда виграла з рахунком 6:1, перемігши за сумою двох матчів з підсумковим перевагою 6:5.

«Барселона» встановила рекорд Ліги чемпіонів - ще ніколи команді-учасниці турніру не вдавалося відігратися після програшу в першому матчі з рахунком 0:4. При цьому, на 88-й хвилині «Барса» виграла з рахунком 3:1 і їй потрібно було забивати три голи для виходу в наступне коло змагань. Вирішальний гол барселонці забили на 4-й доданій арбітром хвилині до основного часу матчу.









