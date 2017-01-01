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    Вибух у Балаклії

    У розмінуванні полів навколо Балаклії беруть участь 100 піротехніків

    • Сьогодні, 11:32
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    ДСНС

    У розмінуваннях задіяно 36 одиниць техніки

    У Балаклії, що постраждала від вибухів на складах артилерійських боєприпасів, триває розмінування сільськогосподарських полів у радіусі 10 кілометрів навколо міста, повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій. У розмінуванні беруть участь 100 піротехніків та 36 одиниць спецтехніки.

    Також у самому місті продовжують відновлювати газопостачання. «Залишилось підключити близько 340 абонентів, де відсутні власники або забиті вентиляційні канали, із 15 тисяч», – йдеться у повідомленні відомства. За даними держслужби з надзвичайних ситуацій, теплопостачання у місті відновлено, за винятком військового містечка.

    «Проводяться відновлювальні роботи у 34 багатоповерхових будинках, в 1 школі, 1 дитсадку та 1 закладі охорони здоров’я», – повідомляють рятувальники

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині. В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази. 

    25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія». Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації. 

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    державна служба міністр розмінування
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