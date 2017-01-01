Теракт у Стамбулі: затримано вже 27 підозрюваних

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Поліція Туреччини затримала 27 членів «Ісламської держави» у провінції Ізмір, підозрюваних у причетності до теракту у нічному клубі Стамбула 1 січня

Про це повідомляє видання Hurrier Daily News із посиланням на інформаційне агентство «Доган».

«Поліція затримала 27 осіб, у тому числі три родини, які підтвержують зв'язок зі зловмисником», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після атаки на клуб підозрювані втекли в Ізмір.

Нагадаємо, у новорічну ніч невідомий відкрив вогонь по відвідувачах стамбульського нічного клубу Reina. Внаслідок теракту загинуло 39 людей, ще кілька десятків дістали поранення.

Поліція вже встановила особу нападника.