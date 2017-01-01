Бойовики на Донбасі заявляють, що впіймали «українську диверсантку»

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Бойовики «ДНР» заявили про затримання «української диверсантки».

Дівчина нібито отримала завдання від СБУ знайомитися з терористами і «заманювати» їх до Краматорська.

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Дівчина, чиє обличчя не показують, розповіла на камеру, що восени 2016 року її завербував знайомий СБУшник і дав їй завдання потрапити в «ДНР». Там дівчина нібито знайомилася з «офіцерами» «ДНР», потім переписувалася з ними в соцмережах і запрошувала в підконтрольний Україні Краматорськ. За її ж словами, жоден з бойовиків приїхати до Краматорська не погодився.

Джерело: Четвертая власть