  1. Головна
  2. Главком-ТВ
    Главком-ТВ

    Бойовики на Донбасі заявляють, що впіймали «українську диверсантку»

    • Сьогодні, 10:52
    • Розсилка

    Бойовики «ДНР» заявили про затримання «української диверсантки».

    Дівчина нібито отримала завдання від СБУ знайомитися з терористами і «заманювати» їх до Краматорська.

    Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ.

    Дівчина, чиє обличчя не показують, розповіла на камеру, що восени 2016 року її завербував знайомий СБУшник і дав їй завдання потрапити в «ДНР». Там дівчина нібито знайомилася з «офіцерами» «ДНР», потім переписувалася з ними в соцмережах і запрошувала в підконтрольний Україні Краматорськ. За її ж словами, жоден з бойовиків приїхати до Краматорська не погодився.

    Читайте також

    Джерело: Четвертая власть

    Читайте також
    зона АТО Бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ