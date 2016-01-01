Новорічні президенти. Святкова пісня від українських гарантів і «легітимного»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Традиційні звернення глав держави під традиційну різдвяну мелодію

Напередодні Нового року було створено музичну композицію зі щорічних святкових звернень усіх п'яти президентів України: від Леоніда Кравчука 1991 року, до Петра Порошенка 2015-го.

Всього у 100-секундний ролик потрапили кадри з 11 привітань: одне від Кравчука, по два від Кучми, Ющенка та Порошенка и чотири від Януковича. А в основу пісні лягла традиційна новорічна мелодія Jingle Bells.

З прийдешнім вас, дорогі співвітчизники! Щастя, здоров'я, миру і добра! :)

Джерело: ТСН